Чоловік заявив, що його утримують у ТЦК, а військкомат каже інше: у Мережі розгорівся скандал

Михайло Дрижирук / © Facebook

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Михайло Дрижирук, який добровільно прийшов до ТЦК, щоб оновити свої дані, несподівано опинився в центрі гучного скандалу. За його словами, замість звичайної процедури він став жертвою незаконного утримання, погроз і примусового проходження медогляду. У військкоматі ж заявляють, що чоловік, який колись давав присягу, тепер відмовляється служити.

Про це стало відомо з допису в Facebook.

Хроніка подій за версією Дружирука

Він розповів у Facebook, що 30 липня, прибувши до Черкаського ТЦК, його нібито забрали від представника, залякували та змушували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Далі події розвивалися стрімко:

31 липня: його разом із вісьмома іншими чоловіками відвезли до Святошинського ТЦК у Києві. Там, за словами Дружирука, під конвоєм їх «оглянули» за одну хвилину на кожного.

2 серпня: чоловіка доправили до Львівської академії сухопутних військ, де терапевт за аналогічно короткий час оголосив його «готовим» до служби.

Михайло Дрижирук також стверджує, що під час його утримання в Черкасах, яке тривало понад три доби, йому та ще шістьом чоловікам нібито не давали зв’язатися з представниками та поліцією, що прибула на виклик. Він також повідомив про фізичне насильство, стверджуючи, що їх «катували й били». На підтвердження цих слів, з’явилося фото одного з чоловіків, Руслана Боголюбова, з побоями на обличчі.

Фото, які опублікував Михайло у своєму дописі. На фото Руслан Боголюбов. / © Facebook

Руслан Боголюбов, якого, ймовірно, побили праівники ТЦК. / © Facebook

Позиція ТЦК щодо Михайла Дружирука

У відповідь на публікацію Михайла Дружирука, територіальний центр комплектування (ТЦК) опублікував свою заяву, де представив іншу версію подій.

У заяві ТЦК йдеться, що Михайло Дружирук має звання молодшого лейтенанта юстиції та «свідомо присягав на вірність народу України». Однак зараз він нібито відмовився від служби. У зв’язку з цим, на нього були складені матеріали для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації).

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ТЦК також прокоментував долю інших чоловіків, згаданих Дружируком:

Сергій Ернандес та Сергій Немченко були визнані придатними до служби, але відмовилися від її проходження.

Олександр Ващенко та Руслан Боголюбов, згідно з висновками військово-лікарської комісії (ВЛК), є придатними і отримали повістки до навчальних центрів.

За повідомленням ТЦК, усі згадані особи отримали повістки до військових частин і наразі покинули територію центру комплектування.

Щодо фото Руслана Боголюбова з побоями, яке опублікував Дружирук, ТЦК надав пояснення. Представники центру стверджують, що Боголюбов завдавав собі ушкоджень самостійно. Зокрема, він нібито розбив головою гіпсокартонову стіну і бив себе по дорозі до військової частини, стверджуючи, що так йому порадив зробити адвокат.

Нагадаємо, у Києві помітили випадок силового затримання «ухилянта». Як стверджують у Мережі, це сталося на вулиці Кирилівська, що у Подільському районі столиці.

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Окрім цього, уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова здивувала заявою про мобілізацію: вона закликала забрати працівників ТЦК з вулиць.