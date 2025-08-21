Чоловік заколов вилами дворового собаку: що стало причиною жорстокості

Собака. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Рівненської області виявили відео, на якому невідомий чоловік несе собаку на вилах. Його особу вдалося встановити і він зізнався у жорстокому вбивстві тварини.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

У розмові з правоохоронцями 49-річний житель села Глинне пояснив, що був невдоволений поведінкою дворового собаки, який душив його домашню птицю.

Коли ж чоловік побачив, що пес витягнув із клітки його кроля, то розізлився ще дужче. Він схопив вила, зайшов на територію сусідського господарства, куди втік собака та проштрикнув його.

Це побачила дівчина, яка проживає на цьому обійсті та зняла частину інциденту на відео.

Чоловік зізнався у скоєному та показав, де закопав тварину. У присутності ветеринара тіло собаки дістали та скеровуватимуть на експертизу.

Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

