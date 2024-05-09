Чоловік заявив, що "працівники ТЦК силою його затягнули до авто, щоб мобілізувати": чим це закінчилось 

Житель Одеси заявляв, що він не хоче мобілізовуватись до армії.

В Одесі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що не хоче служити в армії, бо "Україна його не ростила і не годувала".

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеси.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби, йому вручали дві повістки, проте він уникав мобілізації.

На суді чоловік повністю визнав провину. Він заявляв, що не хоче служити в армії та після оголошення військового стану не ходив до ТЦК. Житель Одеси стверджував, що нібито "працівники ТЦК його силою затягнули до авто та відвезли для проходження ВЛК", яка визнала його придатним до мобілізації. Далі чоловіка нібито возили у військові частини в Черкасах та Умані, проте там нібито відмовлялись брати його на службу.

Підсудний додав, що "Україна його не ростила, не годувала. Йому важливо допомагати фінансово своїй сестрі, яка самостійно виховує 3 дітей, ніж захищати Україну. Він дії працівників ТЦК та рішення ВЛК не оспорював, оскільки у нього і без цього вистачає проблем у житті. Просив пробачити його та призначити покарання згідно із законом". Також він стверджував, що нібито має проблеми зі здоров'ям.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Раніше в Одесі до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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