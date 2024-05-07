Чоловік заявив, що "працівники ТЦК зупинили його дорогою на роботу" і хотіли мобілізувати: чим це закінчилось

В Одесі до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду міста Одеси (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, у травні 2023 року підсудного визнали придатним до військової служби. Йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "вранці на робочому автомобілі їхав на роботу, був зупинений на посту співпрацівниками ТЦК, які відправили його до територіального центру комплектування". Він підтвердив, що категорично відмовився від отримання повістки через проблеми зі здоров'ям. Водночас чоловік зазначив, що рішення ВЛК він не оскаржив.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок суд замінив на іспитовий.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації через пораду брата-військового.

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