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Чоловік жбурляв лайно у поліцейське авто в Коломиї: відео
Правопорушника, який бруднив автомобілі, поліцейські затримали.
У середу, 16 квітня, у центрі міста Коломиї на Івано-Франківщині невідомий чоловік на проїжджій частині вулиці жбурляв фекалії в автомобілі, зокрема дісталося службовому авто поліції.
На опублікованому у місцевому Telegram-каналі «Чесний з Івано-Франківська» відео видно, що чоловік з оголеним торсом та з відром у руці ходить вулицею серед автомобілів.
При цьому він зачерпнув з відра фекалії та кинув нечистоти у поліцейську машину.
Як повідомили виданню «Інформатор» у місцевій поліції, момент, який потрапив на відео стався тоді, коли правоохоронці прибули на виклик.
Правопорушника, який бруднив автомобілі, поліцейські затримали.
З посиланням на власні джерела у виданні уточнили, що затриманий чоловік має групу інвалідності через розлади психіки. Після затримання його начебто передали до спеціалізованого медичного закладу.
Нагадаємо, раніше у Києві до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який посеред вулиці показував свій статевий орган.