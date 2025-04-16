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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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33
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Чоловік жбурляв лайно у поліцейське авто в Коломиї: відео

Правопорушника, який бруднив автомобілі, поліцейські затримали.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
хуліганство в Коломиї

Хуліган у Коломиї жбурляв фекалії в автівки / © скриншот з відео

У середу, 16 квітня, у центрі міста Коломиї на Івано-Франківщині невідомий чоловік на проїжджій частині вулиці жбурляв фекалії в автомобілі, зокрема дісталося службовому авто поліції.

На опублікованому у місцевому Telegram-каналі «Чесний з Івано-Франківська» відео видно, що чоловік з оголеним торсом та з відром у руці ходить вулицею серед автомобілів.

При цьому він зачерпнув з відра фекалії та кинув нечистоти у поліцейську машину.

Як повідомили виданню «Інформатор» у місцевій поліції, момент, який потрапив на відео стався тоді, коли правоохоронці прибули на виклик.

Правопорушника, який бруднив автомобілі, поліцейські затримали.

З посиланням на власні джерела у виданні уточнили, що затриманий чоловік має групу інвалідності через розлади психіки. Після затримання його начебто передали до спеціалізованого медичного закладу.

Нагадаємо, раніше у Києві до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який посеред вулиці показував свій статевий орган.

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