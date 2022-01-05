Чоловік згорів живцем у квартирі в Хмельницькій області: фото

Чоловік згорів живцем у квартирі в Хмельницькій області: фото

Займання сталось в помешканні у чотириповерховому житловому будинку.

Сьогодні, 5 січня, на вулиці Перемоги в селі Ластівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області внаслідок пожу у квартирі загинув чоловік. Займання сталося приблизно о 08:30.

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Про це повідомила Служба порятунку "101" Кам'янець-Подільського на своїй сторінці у Facebook.

Пожежа виникла всередині квартири чотириповерхового житлового будинку. Вогонь знищив домашні речі, облицювання стін та стелі на площі 55 кв. м. На місці події знайшли мертвого чоловіка.

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