Чоловік зґвалтував і вбив 7-річну дівчинку в Одесі: як покарав його суд (фото)

В Одесі отримав вирок чоловік, який зґвалтував і вбив семирічну дівчинку / © Офіс Генерального прокурора

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В Одесі поставили крапку у резонансній справі про зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки. Суд визнав винним 32-річного сусіда, який скоїв жахливий злочин після того, як втерся в довіру до дитини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Чоловіка, який торік зґвалтував і вбив 7-річну дівчинку в Одесі, засудили до довічного ув’язнення.

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Дівчинка жила в одному дворі з майбутнім убивцею і знала його як сусіда. Чоловік заздалегідь налагоджував контакт із місцевими дітьми: заводив із ними розмови на вулиці, пригощав солодощами, катав на велосипеді та показував відео з котом на телефоні.

У день трагедії дівчинка каталася на самокаті біля будинку. Побачивши знайомого дорослого, якому довіряла, вона погодилася зайти до його квартири — «погратися з котиком». Звідти дитина вже не вийшла. Чоловік зґвалтував і задушив її.

Наступного дня він загорнув тіло в харчову плівку, поклав у дорожню сумку та картонну коробку, викликав таксі і сховав у підвалі іншого будинку. Замовляючи авто, зловмисник спеціально зазначив, що потрібен вільний багажник для великогабаритної коробки. Тіло дитини зловмисник прикрив зверху порожніми скляними пляшками, щоб не було зайвого шуму під час перевезення.

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував і вбив дівчинку (6 фото) © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора

На суді обвинувачений заявляв, що не пам’ятає факту зґвалтування. Було встановлено, що того дня він вживав канабіс. Однак комплексна психолого-психіатрична експертиза підтвердила: дії підсудного були повністю усвідомленими та чітко контрольованими.

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«Справа про жорстоко й цинічно обірвану дитячу долю сьогодні завершилася довічним позбавленням волі для винного. Лише максимальна міра покарання може гарантувати, що такі особи не вийдуть на свободу і не вчинять злочини повторно, забираючи найцінніше — дитячі життя», — прокоментував рішення суду старший групи прокурорів, керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток.

До слова, у травні у Дніпрі затримали 40-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у викраденні, катуванні, зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика. Дитину шукали понад добу після того, як вона не повернулася додому. Тіло школяра зі зв’язаними руками знайшли в закинутій будівлі; слідство триває за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

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