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Чоловік під час відпочинку зірвався із Базальтового кар'єру: що відомо про страшний випадок

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чоловік під час відпочинку зірвався із Базальтового кар'єру: що відомо про страшний випадок

Чоловік зірвався під час відпочинку на Базальтовому кар'єрі на Рівнещині / Фото: instagram.com/biba4ever

Чоловіку - 29 років, приїхав на відпочинок із наметами з друзями.

У селі Базальтове Рівнеснької області чоловік звалився у кар'єр. Це трапилося близько 1 години ночі. Чолвоік приїхав на відпочинок із друзями. 

Про це інформує ГУ ДСНС у Рівненській області. 

"16 липня о 01:15 поблизу с. Базальтове Головницька ТГ Рівненського району. Надання допомоги працівникам ШМД по підняттю травмованого чоловіка з кар’єра", - сказано у повідомленні. 

У пресслужбі ГУ НП у Рівненській області РівнеМедіа уточнили, що чоловіку - 29 років, він - волинянин. Приїхав на відпочинок із наметами з друзями. Чому він звалився - наразі обставини події встановлюються. Внаслідок інциденту травмувався. Підозрюють перелом ноги.

Як пише Reuters, з Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди.

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Дата публікації
Перегляди
404
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