Чоловік під час відпочинку зірвався із Базальтового кар'єру: що відомо про страшний випадок

Чоловіку - 29 років, приїхав на відпочинок із наметами з друзями.

У селі Базальтове Рівнеснької області чоловік звалився у кар'єр. Це трапилося близько 1 години ночі. Чолвоік приїхав на відпочинок із друзями.

Про це інформує ГУ ДСНС у Рівненській області.

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"16 липня о 01:15 поблизу с. Базальтове Головницька ТГ Рівненського району. Надання допомоги працівникам ШМД по підняттю травмованого чоловіка з кар’єра", - сказано у повідомленні.

У пресслужбі ГУ НП у Рівненській області РівнеМедіа уточнили, що чоловіку - 29 років, він - волинянин. Приїхав на відпочинок із наметами з друзями. Чому він звалився - наразі обставини події встановлюються. Внаслідок інциденту травмувався. Підозрюють перелом ноги.

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