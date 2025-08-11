Чоловік зняв на відео, як його нібито кров витирають у ТЦК: що відповіли в установі

Скріншот з відео в Рівненському ТЦК

У Мережі поширили відео з чоловіком, лице якого залите кров’ю. Місцеві пабліки припускають, що інцидент стався у в Рівненському районному ТЦК та СП.

«Сонечко, якщо це мої останні хвилини життя, то запам’ятай, де я був. Оце стер мою кров», — прокоментував чоловік з закривавленим обличчяч дії іншого чоловіка у формі з ганчіркою на відео.

Дата публікації 15:50, 11.08.25

Що кажуть у ТЦК

В Рівненському обласному ТЦК відповіли, що інформація перекручена. Зазначається, що інцидент стався 6 серпня.

«До Рівненського районного ТЦК та СП у супроводі працівників правоохоронних органів було доставлено військовозобов’язаного громадянина, який перебував у стані, що викликав занепокоєння», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК стверджують, що чолові «поводився агресивно, алогічно, не реагував на зауваження, намагався самовільно залишити територію військового об’єкта».

«Під час спроби втечі вказаний громадянин втратив рівновагу, впав та отримав тілесні ушкодження обличчя. Згодом він почав фіксувати власний стан на камеру та поширювати відео з коментарями, що перекручують обставини події та намагаються сформувати у громадськості хибне враження про нібито неправомірні дії співробітників ТЦК», — запевнили у військкоматі.

У ТЦК зауважили, що оскільки громадянин самостійно тримав мобільний телефон і знімав оточення на відео, це нібито підтверджує відсутність застосування до нього незаконних фізичних дій з боку співробітників військкомату.

Зазначається, що військовозобов’язаний пройшов ВЛК, був визнаний придатним до проходження військової служби та нині перебуває на території одного з навчальних центрів підготовки.

Також у ТЦК запевнили, що всі дії даного громадянина зафіксовані на бодікамери поліцейських, що дає можливість об’єктивно відтворити повну картину інциденту.

Начальник Рівненського обласного ТЦК призначив службове розслідування для з’ясування всіх причин та обставин цієї події.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі працівники ТЦК ймовірно побили ветерана.