Чоловік знімав на відео, як займається сексом з жінкою: пікантні кадри він надсилав невістці коханої

На Прикарпатті на 34 тис. грн оштрафували чоловіка, який зняв на відео, як він займається сексом з жінкою. Згодом ці пікантні кадри він надіслав невістці своєї коханої.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловік від травня до вересня 2023 року зустрічався з жінкою. За цей час він встиг зняти на відео 5 роликів їхнього статевого акту.

У жовтні жінка вирішила піти від коханця. Проте тоді чоловік заявив, що він зняв на відео те, як вони займаються сексом, та погрожував надіслати пікантні кадри її родичам. У грудні 2023 року чоловік скинув три секс-відео невістці своєї колишньої коханої. Після цього потерпіла звернулась до поліції.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що надіслав відео невістці своєї екскоханої, щоб помститись жінці через розставання.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 301 КК України. Його оштрафували на 34 тис. грн.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові пара біля аптеки зайнялась сексом.

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