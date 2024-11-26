Чоловік зустрічався з 14-річною дівчиною та відправляв їй пікантні відео: все закінчилось погано

У Кіровоградській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який зустрічався з 14-річною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Бобринецького районного суду Кіровоградської області.

Чоловік познайомився із дівчиною наприкінці літа 2023 року у Facebook. У серпні 2023 року вони вперше зустрілись і дівчина відверто розповіла, що їй лише 14 років. Проте дорослого це не зупинило і вони ще кілька разів бачились. У матеріалах суду вказано, що чоловік "вчиняв розпусні дії та дії сексуального характеру, торкаючись руками стегон останньої та інших частин тіла дитини".

Також відомо, що чоловік зняв на відео свій статевий орган та переслав його новій знайомій.

Чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.1 ст.156-1, ч.2 ст.301, ч.1 ст.156 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, батько змусив свого 13-річного сина займатися сексом.

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