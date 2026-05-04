Суд у Харкові відмовив у скасуванні штрафу ТЦК за ВЛК

Дзержинський районний суд Харкова відмовив у задоволенні позову чоловіка, який намагався скасувати штраф, накладений територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за нібито відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це свідчать матеріали справи № 638/4912/25.

Згідно з інформацією суду, 7 березня 2025 року чоловік перебував у відділі поліції Харкова, де знайомився з матеріалами кримінального провадження щодо пограбування його квартири та можливого підроблення документів.

Під час перебування в поліції його було доправлено до територіального центру комплектування. Наступного дня посадові особи ТЦК склали протокол про адміністративне правопорушення та винесли постанову, якою чоловіка оштрафували на 25 500 грн за відмову від проходження ВЛК.

Позиція позивача

Чоловік оскаржив постанову, стверджуючи, що він є обмежено придатним до військової служби, а раніше вже подавав відповідні документи до ТЦК. До того ж він має право пройти повторну ВЛК у визначений термін у медзакладі за власним вибором, а від проходження комісії не відмовлявся.

Також він заявляв про порушення процедури оформлення постанови та сумнівався в повноваженнях посадової особи, яка її підписала.

Висновок суду

Суд встановив, що на момент подій в Україні діяв воєнний стан, а громадяни зобов’язані виконувати вимоги мобілізаційного законодавства, зокрема з’являтися до ТЦК та проходити ВЛК.

У рішенні зазначено, що закон не передбачає можливості відмови від проходження військово-лікарської комісії, а оцінка доцільності виклику не має юридичного значення.

Суд також визнав, що факт відмови від проходження ВЛК підтверджується матеріалами справи, а постанова була винесена уповноваженою особою та відповідає вимогам закону.

Позов про скасування штрафу залишено без задоволення. Постанова ТЦК про накладення штрафу в розмірі 25 500 грн залишається чинною.

Нагадаємо, порушення правил військового обліку в Україні класифікується як адмінправопорушення. Тож за нього передбачено адміністративне покарання — накладення штрафу.

