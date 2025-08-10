Чоловік жив з двома жінками одночасно і загинув на фронті: адвокатка розповіла, кому дістануться виплати

Реклама

Адвокатка, спiввласниця двокатського агентства «Пані в Законі"Кристина Очкур розповіла історію про те, як чоловік жив з двома жінками одночасно, а після його смерті вони не можуть поділити компенсацію у 15 мільйонів.

Про це вона розповіла на сторінці свого агенства у Facebook.

«Ми дійсно жили втрьох. Я, він і його законна дружина. Так сталося. Колись він мене провів до них додому. Не питайте, чому, все одно ви не зрозумієте. В мене від нього є дитина, він записаний батьком, і у дружини є дитина, теж записаний батьком. Його забрали на фронт, і він там загинув… Скажіть, чи має право я і моя дитина на спадщину, на ці виплати 15 мільйонів. Цивільні ж дружини мають право на ці виплати», — запитала адвокатку підписниця.

Очкур наголосила, що ця жінка не доведе в суді, що є цивільною дружиною, адже в Україні немає багатожонства, а загиблий був офіційно одружений на іншій жінці.

«Тобто ця дівчина з історії не матиме права на частку в цих 15 мільйонах. Вона не матиме права на спадщину від цього чоловіка. І на спадщину, і на частку в 15 мільйонах матиме право офіційна дружина», — зазначила юристка.

Водночас, вона пояснила, що таке право — і на спадщину, і на частку з 15 мільйонів компенсації — матиме їхня спільна дитина.

