Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Чоловік жив з двома жінками одночасно і загинув на фронті: адвокатка розповіла, кому дістануться виплати

Адвокатка поділилася незвичною історією зі своєї практики про те, як дві жінки ділили компенсацію за загиблого чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чоловік жив з двома жінками одночасно і загинув на фронті: адвокатка розповіла, кому дістануться виплати

Адвокатка, спiввласниця двокатського агентства «Пані в Законі"Кристина Очкур розповіла історію про те, як чоловік жив з двома жінками одночасно, а після його смерті вони не можуть поділити компенсацію у 15 мільйонів.

Про це вона розповіла на сторінці свого агенства у Facebook.

«Ми дійсно жили втрьох. Я, він і його законна дружина. Так сталося. Колись він мене провів до них додому. Не питайте, чому, все одно ви не зрозумієте. В мене від нього є дитина, він записаний батьком, і у дружини є дитина, теж записаний батьком. Його забрали на фронт, і він там загинув… Скажіть, чи має право я і моя дитина на спадщину, на ці виплати 15 мільйонів. Цивільні ж дружини мають право на ці виплати», — запитала адвокатку підписниця.

Очкур наголосила, що ця жінка не доведе в суді, що є цивільною дружиною, адже в Україні немає багатожонства, а загиблий був офіційно одружений на іншій жінці.

«Тобто ця дівчина з історії не матиме права на частку в цих 15 мільйонах. Вона не матиме права на спадщину від цього чоловіка. І на спадщину, і на частку в 15 мільйонах матиме право офіційна дружина», — зазначила юристка.

Водночас, вона пояснила, що таке право — і на спадщину, і на частку з 15 мільйонів компенсації — матиме їхня спільна дитина.

Раніше ми писали, що на Волині біологічний батько, який покинув сім’ю і протягом багатьох років не цікавився долею сина, вирішив претендувати на компенсацію від держави, коли хлопець загинув на фронті.

