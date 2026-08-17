Чоловіка, який пережив розстріл та катування, мобілізували: що відповіли у ТЦК

На Чернігівщині мобілізували Миколу Куліченка / © ТСН.ua

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На Чернігівщині призвали до війська чоловіка, який на початку повномасштабної війни пережив російський розстріл і катування.

Про мобілізацію Миколи Куліченка під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомила його сестра.

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Вижив після катувань, розстрілу та могили: на Чернігівщині мобілізували Миколу Куліченка

За її словами, 2022 року окупанти три дні знущалися з Миколи та двох його братів. Згодом чоловіків розстріляли й скинули в спільну яму. Брати Миколи загинули на місці, а йому самому, попри кульове поранення та зламані ребра, вдалося вибратися з могили й урятуватися.

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Після перенесеного Куліченко проходив тривале лікування та психологічну реабілітацію. Утім, як зазначає сестра, йому так і не підтвердили офіційний статус перебування в російському полоні, через що чоловік не мав юридичних підстав для відстрочки.

Миколу мобілізували 26 червня 2026 року. У Чернігівському обласному ТЦК та СП запевняють, що діяли згідно із законодавством.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ОТЦК Михайло Хомчук заявив, що на момент доставки до військкомату Куліченко не мав оформлених документів про відстрочку, а військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, експоліцейського Івана Приходька, засудженого 2023 року до 4 років ув’язнення за неумисне вбивство 5-річного Кирила Тлявова 2019 року, мобілізували до ЗСУ.

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За словами його адвоката Віктора Чевгуза, Приходька призвали 19 березня, і наразі він перебуває в Донецькій області, ймовірно, в одному з батальйонів безпілотних систем. Через це захист вимагає призупинити розгляд справи на час війни або виділити її в окреме провадження. Водночас сам Приходько вже подав рапорт на звільнення як батько трьох дітей.

Представниця родини загиблого хлопчика вважає мобілізацію спробою уникнути покарання, оскільки строки давності за статтею про вбивство з необережності минули, а апеляція може скасувати вирок щодо хуліганства.

Сім’я Тлявових планує оскаржувати наказ про призов у Міноборони. Наразі прокуратура перевіряє факт служби Приходька, після чого Київський апеляційний суд визначить, чи продовжувати засідання, зокрема дистанційно, чи поставити розгляд справи на паузу.

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