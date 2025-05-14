Чоловіка, який втік у СЗЧ, знайшли мертвим у річці біля полігону: дружина говорить про вбивство

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Тіло мобілізованого жителя Рівного Олександра С., якого «оформили» у СЗЧ, знайшли мертвим у річці неподалік військового полігону через два місяці після його зникнення. Натомість дружина стверджує, що чоловіка вбили.

Про деталі справи пише видання «Четверта влада».

Дружина розповідає, що чоловіка мобілізували, коли він повертався додому з магазину. Це сталося 10 січня 2025 року. Жінка стверджує, що його мобілізувало не місцеве ТЦК, а представники районного Вараського ТЦК, які були в Рівному.

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Наступного дня він зателефонував дружині Марині вже з навчального полігону. Сказав, що отримав речі й поселяється в намет.

Дружина припускає, що 13 січня, ймовірно, він спробував самовільно залишити полігон, але його спіймали на КПП і завернули назад. З вечора того дня припинив виходити на зв’язок, але до того встиг сказати, що у нього розряджається телефон. Далі про чоловіка нічого не було відомо. У лісі біля полігону знайшли барсетку з телефоном, ключами, документами, гаманцем, ліками і без військового квитка.

«Це як? Людина в нормальній свідомості викине свою сумку й піде гуляти лісом? Там дуже багато якихось нестиковок», — розмірковує Марина.

Оскільки вранці 15 січня Олександр не з’явився на шикуванні, військова частина зареєструвала його як такого, що самовільно залишив розташування частини (СЗЧ).

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Тіло Олександра знайшли через два місяці у річці поблизу полігону. На тілі були лише білизна, термобілизна й камуфляжні штани. Будь-яких інших речей чи предметів при ньому також не було, каже дружина.

Дружина вважає, що її чоловіка вбили. Однак детальніше про свої міркування говорити не хоче. «Зараз ведуться розслідування навмисного вбивства. Поки нічого не можна розголошувати», — пояснила вона.

На запит видання у Рівненській поліції розповіли, що за цей час правоохоронці не фіксували порушень на місцевих полігонах. У військовій частині своєю чергою формально відповіли провели службове розслідування і передали його результати правоохоронцям. Вони ж нібито і розкриють зміст розслідування після «завершення слідчих дій».

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав.

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