Чоловіка, який захищав село від окупантів, засудили: в чому його звинуватили

Віталій Куколь / © Суспільне

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Віталій Куколь, який у березні 2022 року виготовив вибухівку та замінував дорогу для російських військ, отримав вирок.

Про це повідомляє «Суспільне».

Після деокупації Тростянця Віталій, розмінував дорогу, а вибухівку віддав місцевій теробороні. Тоді ж почав працювати у волонтерському центрі.

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15 травня на судових дебатах Куколь казав:

«Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене», — зазначав він.

Суд визнав його винним у виготовленні вибухових речовин та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

У 2023 році чоловік також розповідав, як його собака Тобіус допомагав йому в партизанській діяльності, а в 2024 році знайшов його мертвим. Тоді він звернувся до правоохоронців з проханням знайти і покарати винного у вбивстві собаки.

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© Суспільне

Проте у головному управлінні Нацполіції Сумщини сказали лиш, що тривають слідчі дії.

На цю ситуацію відреагував і український журналіст Олег Новіков, зазначивши, що це «неймовірний сюр».

Він додав, що самого вироку ще не опубліковано, проте, як з’явиться, то він його викласть на сторінці.

Проте прокуратура Сумщини пояснила, що чоловіка засудили не за участь в обороні села, а за незаконне зберігання зброї після деокупації регіону.

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Як зазначають у відомстві, вирок було винесено через те, що чоловік відмовився добровільно здати зброю після того, як територія була звільнена від окупантів.

«Особа, яка раніше вже шість разів була засуджена, зокрема за незаконне зберігання боєприпасів і наркотиків, продовжувала виготовляти зброю у себе вдома. Він відмовлявся здавати її, прикриваючись нібито потребою у захисті від ворога», — повідомили у прокуратурі.

Під час обшуку в домоволодінні правоохоронці виявили та вилучили рушницю, два пістолети та понад кілограм пороху.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала 17-річного мешканця міста Лозова Харківської області, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Підліток співпрацював з ворожими спецслужбами, передаючи їм локації Сил оборони у Дніпрі та Харкові.

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