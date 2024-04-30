Чоловіка на вулиці запросили до ТЦК: він ухвалив несподіване рішення

В Івано-Франківській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте майже рік ховався від мобілізації. На суді він заявив, що готовий служити.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 26 квітня 2024 року.

За даними суду, 6 березня 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. 9 березня він повинен був прийти до військкомату для відправлення на військову службу, проте рік уникав мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що на вулиці його зупинили працівники поліції і ТЦК та запросили до військкомату. Коли він туди прийшов, то ВЛК визнала його придатним до служби в армії і йому дали повістку.

Проте він "не з`явився у вказаний день та час до територіального центру для відправки до військової частини, оскільки він проживає з мамою та бабусею, яка хворіє на цукровий діабет і в день, коли він мав прибути для відправки до військової частини бабусі стало дуже зле і він залишився їй допомагати. Стан її здоров`я не покращувався і в листопаді 2023 її госпіталізували з інсультом. Він на той час визначив для себе пріоритет догляд за хворою рідною людиною, а тому так і не з`явився до ТЦК".

Чоловік наголосив, що йому соромно за свій вчинок і він готовий йти захищати Україну. Він просив не позбавляти його волі, щоб він міг мобілізуватися.

"Відчуває сором за свою поведінку щодо ухилення від мобілізації, бажає виправити ситуацію та готовий стати на захист Батьківщини, а тому просить врахувати це та не позбавляти його волі", - йдеться у вироку суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок суд замінив на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля.

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