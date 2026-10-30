Чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні 4-річного племінника: моторошні подробиці справи

Обвинувачений / © Офіс Генерального прокурора

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У Дніпропетровській області 34-річний чоловік постане перед судом за звинуваченням у сексуальних злочинах проти чотирирічного племінника та виготовленні дитячої порнографії. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За версією слідства, протягом 2025–2026 років чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо племінника. Це відбувалося, коли хлопчик залишався в бабусі та дідуся без батьків. Обвинувачений чекав, доки родичі заснуть, після чого вчиняв протиправні дії та фіксував їх на телефон.

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У квітні 2026 року під час обшуку правоохоронці знайшли понад 9 тисяч фотографій та 2,6 тисячі відеофайлів із дитячою порнографією. Експертизи підтвердили, що на частині цих матеріалів зображений малолітній племінник чоловіка.

Від квітня 2026 року обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення малолітнього та злочини, пов’язані з дитячою порнографією. За цими обвинуваченнями йому загрожує довічне ув’язнення.

Зазначимо, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві постане перед судом 38-річний місцевий мешканець, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми дівчатами та зґвалтуванні дитини.

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