Чоловіка оштрафували на 17 тис. грн через шокувальний вчинок у парку: що він зробив

Під час досудового слідства чоловік провину визнав.

В Умані, що на Черкащині, пенсіонера оштрафували на 17 тис. грн, бо він у парку показував свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік 23 липня 2024 року на території парку "Хащі" в Умані оголився та показував жінкам свій статевий орган. Перехожі викликали поліцію.

Підсудний під час розгляду справи уклав угоду зі слідством і визнав свою провину. А тому судове засідання проходило у спрощеному порядку.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Сумській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який надсилав у соцмережах інтимні фото, видаючи себе за дівчину.

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