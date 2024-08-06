Чоловіка оштрафували на 17 тис. грн через шокувальний вчинок у парку: що він зробив

Під час досудового слідства чоловік провину визнав.
В Умані, що на Черкащині, пенсіонера оштрафували на 17 тис. грн, бо він у парку показував свій статевий орган.
Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.
За даними суду, чоловік 23 липня 2024 року на території парку "Хащі" в Умані оголився та показував жінкам свій статевий орган. Перехожі викликали поліцію.
Підсудний під час розгляду справи уклав угоду зі слідством і визнав свою провину. А тому судове засідання проходило у спрощеному порядку.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України. Його оштрафували на 17 тис. грн.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, в Сумській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який надсилав у соцмережах інтимні фото, видаючи себе за дівчину.
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