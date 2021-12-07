Чоловіка підкинуло вгору і перекрутило у повітрі: у Вінниці водій збив пішоходів на зебрі

Чоловіка підкинуло вгору і перекрутило у повітрі: у Вінниці водій збив пішоходів на зебрі

На щастя, чоловік та жінка відбулися лише забоями.

У Вінниці, біля вокзалу, водій збив людей. Чоловік та жінка рухалися пішохідним переходом, коли на них на швидкості налетіла іномарка.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 грудня.

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Момент удару зафіксували камери спостереження. Він був настільки сильним, що чоловіка підкинуло вгору і перекрутило у повітрі. На відео видно, як після цього чоловік підвівся і побіг до жінки. Їй пощастило більше - автівка зачепила її лише боком.

На місце прибули медики та патрульні. Чоловік та жінка дивом відбулися лише забоями. Їх відвезли до лікарні, проте за кілька годин виписали. Водій був тверезий, на нього копи склали лише адмінпротокол - за те, що не надав переваги в русі пішоходам.

ДТП в Вінниці: іномарка збила чоловіка і жінку просто на "зебрі"

Нагадаємо, у Ніжині поблизу зупинки громадського транспорту сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула.

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