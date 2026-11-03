Чоловіка повалили на асфальт під час перевірки документів у Чернігові: що кажуть у поліції

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Чернігові під час спільних заходів з оповіщення чоловік відмовився надати документи для перевірки та чинив опір правоохоронцям. У соцмережах поширили відео, на якому видно, як його силою кладуть на асфальт.

Поліція підтвердила інцидент і повідомила про складення адміністративного протоколу, передає «Суспільне».

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У Чернігові чоловіка силою поклали на асфальт: що кажуть у поліції

Після поширення відео в соцмережах ситуацію прокоментували в поліції Чернігівської області. За інформацією правоохоронців, чоловіка зупинили для перевірки документів під час спільних заходів з оповіщення, однак він відмовився їх надати та чинив опір поліцейським.

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«У Чернігові під час спільних заходів з оповіщення чоловік відмовився надати документи для перевірки та чинив опір поліцейським», — повідомили «Суспільному» в поліції.

На опублікованому відео видно, як чоловіка силою кладуть на асфальт. Поліція не надала додаткових пояснень щодо обставин застосування сили.

За інформацією правоохоронців, на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

«Санкція статті передбачає штраф від восьми до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб», — пояснили «Суспільному» в поліції.

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Окремо в пресслужбі патрульної поліції Чернігівської області наголосили, що патрульні до інциденту не залучалися та на місці не перебували.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, ТСН.ua раніше розповідав, що загальний мобілізаційний вік в Україні починається від 25 років. Однак чоловіків віком 18–24 років також можуть призвати, якщо вони мають статус військовозобов’язаних. Це, зокрема, колишні «обмежено придатні», випускники військових кафедр та звільнені працівники поліції й інших силових структур.

Також уряд готує зміни до правил мобілізації та бронювання. Прем’єр-міністр Сергій Корецький анонсував нову модель взаємодії держави й бізнесу, яка має передбачати зрозуміліші правила бронювання та прогнозоване залучення працівників до війська. Роботу над змінами планують завершити до 1 грудня.

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