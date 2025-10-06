"Забрали фашисти": скандальна акторка заявила, що ТЦК мобілізував її чоловіка

Олена Рєпіна

Відома своїми антиукраїнськими поглядами акторка Олена Рєпіна заявила, що її чоловіка у Києві забрали представники ТЦК, а на неї хочуть надягнути кайданки.

Відповідне відеозвернення актриси з'явився у соцмережах.

Сама Олена Рєпіна раніше потрапляла в скандали через свої висловлювання про війну. Зокрема, натякала, що Україна нібито винна у конфлікті через те, що «мирно не залагодила його» за 8 років. А у новому відео вона емоційно прокоментувала подію в соціальних мережах.

Акторка заявила, що її чоловіка «забрали фашисти і відвезли», а з нею самою, за її словами, чинять тиск.

«Мого чоловіка забрав ТЦК. З ним немає зв’язку… З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Мені погрожують надіти кайданки і викликали „швидку“. Мені не дають зробити крок… Я хочу, щоб увесь світ знав. Мойого чоловіка забрали фашисти і відвезли. З ним немає зв'язку. Мені погрожують надіти кайданки і викликали «швидку». Мені не дають зробити крок. Ось, дивіться, скільки їх. А я одна після вистави», — сказала Олена Рєпіна.

Акторка також згадала про свої особисті трагічні обставини: «Це після того, як я поховала своїх дітей».

Наразі інформації про місцеперебування чоловіка та офіційної відповіді щодо заяв Рєпіної немає.

Нагадаємо, українська акторка Олена Рєпіна, відома своєю роллю Віри Іванівни у серіалі «Реальна містика», потрапила у скандал через антиукраїнські наративи. Так, на обурливу ситуацію звернула увагу блогерка Аліна Доротюк. Вона опублікувала відео, на якому Олена зневажає учасників Революції Гідності і вважає цю історичну подію причиною початку повномасштабної війни.

На своїй Facebook-сторінці Рєпіна продовжує ділитися своїми неоднозначними роздумами у дописах. Зокрема, запитує «чому за вісім років ніхто мирно не врегулював конфлікт „. І додає, що „зневажає війну“ і її „серце зупиняється на кладовищі“.