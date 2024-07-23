Чоловіка, який має бронь від мобілізації, покарали, бо він відмовився отримувати повістку

У Донецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що має бронь від призову.

Про це йдеться у вироку Добропільського міськрайонного суду Донецької області

За даними суду, 22 серпня 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2023 року йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати, а тому його звинуватили в ухиленні від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що сам прийшов до ТЦК, бо потрібно було заповнити обхідний лист під час працевлаштування на роботу. Проте там його направили на проходження ВЛК. Комісія визнала його придатним до призову, проте він з цим не згоден, оскільки хворіє на гепатит С. Чоловік наголошував, що під час працевлаштування він отримає бронь від мобілізації, хоча на момент вручення повістки цього у нього не було.

"Станом на сьогоднішній день він працює в шахті в підземних умовах і має бронь від призову для проходження військової служби за мобілізацією, і копію цього рішення надав до суду. Обвинувачений просив суд суворо його не карати, та з врахуванням його стану здоров`я, роботи в шахті, наявності броні від призову призначити йому покарання не пов`язане з реальним відбуття покарання на підставі ст.75 КК України", - йдеться у поясненні чоловіка.

На суді лікарка заявила, що підсудного визнано придатним до проходження військової служби, не зважаючи на наявність у нього гепатиту С, згідно діючої інструкції МОУ(ст.4-в).

Суд також встановив, що у чоловіка до серпня 2024 року дійсно є бронь від мобілізації, проте на момент вручення повістки її не було.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві батько трьох дітей відмовився отримувати повістку.

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