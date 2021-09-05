Чоловіка, який зник дорогою з Кирилівки, довелося визволяти із рабства

Рідні вирішили не звертатись до поліції і сплатили за чоловіка "викуп".

Понад місяць рідні шукали зниклого родича із Тернопільської області, який поїхав на заробітки з Кирилівки в Запорізькій області до Мелітополя і зник. Чоловік сам зателефонував додому і повідомив, що його тримають у заручниках, тож довелося за нього заплатити "викуп".

Про неймовірну історію порятунку пише видання "Риа Мелитополь".

Видання зазначає, що розшукували 35-річного Віталія Харчука, який перестав виходити на зв'язок дорогою до Мелітополя, ще із 16 липня.

"Сестра зниклого чоловіка повідомила про це в поліцію. До пошуків підключилися і волонтери. Однак розшукати його в Мелітополі і околицях не вдалося", - пише видання.

Пізніше стало відомо, що Віталій був вивезений в село в Херсонській області і потрапив у справжнє рабство, де його разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Про це чоловік розповів рідним сам, коли зміг попросити у когось із селян телефон і зателефонував до близьких.

Як стало відомо виданню, родичі чоловіка вирішили не звертатися до поліції, а поїхали в херсонське село, де за грошову винагороду, забрали Віталія додому.

Чи займається поліція розшуком тих, хто тримає у заручниках людей, поки не відомо.

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