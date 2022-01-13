Чоловіка, якого розшукували в Одеській області, знайшли повішеним

Чоловіка, якого розшукували в Одеській області, знайшли повішеним

Попередня кваліфікація події – самогубство.

В Одеській області виявили повішеним 71-річного жителя Балти.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці зазначили, що чоловіка розшукували як безвісти зниклого. У Подільську його виявили повішеним без видимих ознак насильницької смерті.

Попередня кваліфікація події – самогубство, однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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Нагадаємо, у Кривому Розі повісився чоловік, а слідом за ним його мати. Перед цим жінка зателефонувала до поліції і написала передсмертну записку.

А у Києві перехожі знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

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