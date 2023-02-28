Чоловіка, якого судять у Луцьку за колабораціонізм, мобілізували до ЗСУ

Підозрюваний у колабораціонізмі не з'явився на засідання суду, адже його мобілізували до лав ЗСУ.

У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу підозрюваного в колабораціонізмі чоловіка, котрий добровільно погодився обійняти "посаду" у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. У цій справі вже відбулось кілька засідань, на жодне з яких підсудний не з’явився. Як згодом з'ясувалося, його мобілізували до лав ЗСУ.

Як інформує "Аверс", чоловік погодився обійняти "посаду" не пов’язану з виконанням адміністративно-господарських функцій в окупаційних органах, створених на тимчасово захопленій території. Відомо, що підсудний уклав угоду про визнання винуватості, але, як з'ясувалося, на попередні засідання він не з'являвся.

Чоловіка мобілізував Шевченківський районний центр комплектування та соціальної підтримки Харкова 6 лютого. Його призвали до ЗСУ боронити Донецьку та Луганську області.

Відповідну довідку отримав суд в Луцьку, і вона викликала здивування. Суддя Ярослав Артиш поцікавився, чи органи комплектування повідомлені про те, за якою статтею судять мобілізованого і чи з’ясовувала прокуратура, слідчі, як може особа взагалі бути зарахована з такою статтею до Збройних сил.

Підсудному за інкримінованою статтею загрожувало позбавлення права обіймати певні посади на термін від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Зрештою суд виніс ухвалу, зупинивши судове провадження до моменту, коли чоловік не звільниться з армії. Тоді розгляд справи продовжать.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть 33-річного чоловіка, який проігнорував повістку. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

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