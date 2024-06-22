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Чоловіка, якого засудили за ухилення від мобілізації, покарали, бо він добровільно не прийшов до ТЦК

Чоловіка, якого засудили за ухилення від мобілізації, покарали, бо він добровільно не прийшов до ТЦК

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Підсудний просив його не карати.

У Чернігові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який раніше отримав умовний термін за ухилення від мобілізації. Прокурор на суді наголошував, що через 9 місяців після вироку чоловік так і не прийшов до ТЦК. 

Про це йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду. 

За даними суду, жителя Чернігівщини 2023 року засудили до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Прокурор на суді наполягав, що минуло 9 місяців, проте житель Чернігівщини не виправився та добровільно не прийшов до ТЦК. А тому просив суд відправити чоловіка до в'язниці. 

Підсудний просив суд не змінювати іспитовий вирок. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК.

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