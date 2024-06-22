Чоловіка, якого засудили за ухилення від мобілізації, покарали, бо він добровільно не прийшов до ТЦК

У Чернігові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який раніше отримав умовний термін за ухилення від мобілізації. Прокурор на суді наголошував, що через 9 місяців після вироку чоловік так і не прийшов до ТЦК.

Про це йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду.

За даними суду, жителя Чернігівщини 2023 року засудили до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Прокурор на суді наполягав, що минуло 9 місяців, проте житель Чернігівщини не виправився та добровільно не прийшов до ТЦК. А тому просив суд відправити чоловіка до в'язниці.

Підсудний просив суд не змінювати іспитовий вирок. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК.

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