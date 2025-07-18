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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2295
Час на прочитання
2 хв

Чоловіка з ампутованими кінцівками судили за ухилення від мобілізації: як покарали

Оскільки ухилення від мобілізації було до того, як чоловік втратив кінцівки, суд визнав його винним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація 2025

Мобілізація 2025 / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

На Полтавщині чоловіка, якому ампутували стопи, судили за ухилення від мобілізації.

Про це передає «Судово-юридична газета» з посиланням на матеріали судової справи.

Як зазначається у матеріалах справи, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня. Проте він ухилився від призову. На той час з ногами чоловік ще не мав проблем.

Сам фігурант справи розповів, що якраз у той час через отруєння потрапив до лікарні, де його знайшов дільничний та відвів до ТЦК.

У військкоматі йому вручили повістка на відправку на 26 серпня 2024 року, однак чоловік не прибув до ТЦК. Стверджує, що через погане самопочуття. Крім того, він вважав себе непридатним до військової служби через вади зору і проблеми з серцем.

У березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися.

Чоловік також поскаржився, що його дружина перенесла недавно інсульт і теж потребує сторонньої допомоги. Крім того, пара разом виховує двох неповнолітніх дітей.

Оскільки ухилення від мобілізації було до того, як чоловік втратив кінцівки, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Однак, зрештою, жителя Полтавщини звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Раніше повідомлялося, що працівник ТЦК до смерті забив мобілізованого, від якого відмовилися кілька частин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2295
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