Мобілізація в Україні. Ілюстративне зображення / © Дмитро Лубінець facebook

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На Херсонщині чоловіка з інвалідністю з дитинства, якого суд ще 2005 року визнав недієздатним, за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) визнали придатним до військової служби. Раніше його затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і вивезли в невідомому напрямку.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у дописі в соціальних мережах.

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За словами Лубінця, інцидент стався влітку в одному із сіл Херсонської області. Працівники ТЦК та СП затримали чоловіка та вивезли його в невідомому напрямку.

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Водночас він має інвалідність з дитинства, яку йому встановили довічно ще 1999 року. Крім того, 2005 року суд офіційно визнав чоловіка недієздатним.

Попри ці обставини, військово-лікарська комісія ухвалила рішення про його придатність до проходження військової служби.

Як зазначив омбудсмен, цієї осені до нього звернулася близька людина чоловіка, повідомивши про ситуацію.

«Як за наявності багаторічних документально підтверджених обставин щодо стану здоров’я та судового рішення про недієздатність змогли ухвалити такий висновок?!» — обурився Лубінець.

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Що вимагає омбудсмен

Після звернення Лубінець направив правоохоронцям повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення. За його словами, відомості про інцидент уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Крім того, уповноважений направив до Міністерства оборони лист реагування. Він вимагає вжити передбачених законодавством заходів і вирішити питання про звільнення чоловіка з військової служби.

Лубінець наголосив, що подібні випадки порушення прав громадян під час мобілізації є неприпустимими, а посадовці не можуть ігнорувати документи про інвалідність та судові рішення, прикриваючись службовими повноваженнями.

«Мобілізація не означає вседозволеність!» — підкреслив омбудсмен, додавши, що реагуватиме на кожен подібний випадок.

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Нагадаємо, чоловіка, якого 2015 року виключили з військового обліку, примусово доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а згодом направили на військово-лікарську комісію. За його словами, медичний огляд тривав лише 15 хвилин, після чого його визнали придатним до військової служби, не провівши належного обстеження.

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