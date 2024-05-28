Чоловіка з роботи завезли до ТЦК і дали повістку, але він різко відмовився від мобілізації: як це закінчилось

У Кіровоградській області до 3 років та 4 місяців засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. На суді він підтвердив не бажання служити в армії.

Про це йдеться у вироку Голованівського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, чоловік проходив строкову службу в 2017-2018 роках. У грудні 2023 року він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У січні чоловік отримав повістку для проходження військової служби, проте він ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він також пояснив, що "в грудні 2023 року він за направленням РТЦК пройшов медичний огляд та отримав висновок про придатність до військової служби. Після нового року його з роботи забрали і привезли до ТЦК, де він отримав повістку на 05.01.2024 року для подальшого направлення на військову службу за мобілізацією. Однак на відправлення 05.01.2024 року він не прибув, оскільки має родину, співмешканку, яка наразі вагітна, і сина, яким крім нього нікому допомагати і забезпечувати. Від проходження служби категорично відмовляється".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років та 4 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Кривому Розі "обмежено придатний" чоловік двічі відмовлявся брати повістку.

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