Чоловіка з ВІЛ, туберкульозом і травмами визнали придатним: що вирішив суд

ВЛК визнала придатним чоловіка з десятком хвороб / © ТСН.ua

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Одеський окружний адміністративний суд скасував постанову ВЛК, яка визнала придатним до служби військовозобов’язаного із низкою важких діагнозів та травм. Підставою для такого рішення стали грубі процедурні порушення під час проведення медичного огляду.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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ВЛК визнала придатним чоловіка, який заявив про ВІЛ, туберкульоз та перелом хребта

Як випливає із матеріалів справи № 420/5201/26, 26 січня 2026 року чоловіка доставили для проходження ВЛК до КНП «Іванівський МЦ» Іванівської селищної ради Одеської області. За результатами огляду комісія видала довідку № 1100, визнавши його придатним до військової служби.

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Чоловік із цим не погодився та звернувся до суду. У позовній заяві він вказав, що комісія проігнорувала його скарги та не провела належного обстеження. За його словами, він має цілий «букет» захворювань: хронічний гепатит С, ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, наркотичну залежність, варикоз із трофічними виразками, дорсопатію, сколіоз, остеохондроз, спондилоліз, грижі, протрузію та радикулопатію.

Крім того, позивач заявив про наслідки численних травм — переломи щелепи та хребта, відсутність зубів, ушкодження стопи й коліна, а також перенесену черепно-мозкову травму, через яку страждає від підвищеного тиску.

Окремо він повідомив, що мав судимості у 2000–2001 роках та 2024 року з випробувальним строком на один рік.

Під час розгляду справи суд підкреслив, що не перевіряв достовірність усіх зазначених діагнозів, оскільки оцінка стану здоров’я вимагає спеціальних медичних знань і належить до компетенції лікарів. Водночас предметом судового розгляду була саме законність процедури проведення огляду.

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Під час перевірки суд встановив низку системних порушень з боку ВЛК:

Неповний склад лікарів. Ігнорування медкарт. Відсутність базових аналізів. У чоловіка навіть не взяли загальний аналіз крові, дослідження сечі, а також не визначили групу крові та резус-належність.

Відповідачі відзиву на позов не надали та встановлені обставини не спростували.

У результаті суд визнав протиправною та скасував постанову ВЛК про придатність чоловіка до військової служби, а також стягнув на його користь 1331,20 грн судового збору.

Водночас це рішення не означає автоматичного визнання позивача непридатним — воно лише скасовує висновок комісії, ухвалений із порушенням закону.

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На Буковині мобілізували громадянина Німеччини

Нагадаємо, народний депутат Георгій Мазурашу повідомив, що на Буковині мобілізували громадянина Німеччини, який приїхав у гості до родичів. За словами нардепа, українське громадянство чоловіка було припинено у 2017 році, про що свідчить довідка від посольства, а про його затримання вже поінформоване посольство Німеччини.

Мазурашу заявив, що чоловіка утримують у навчальному центрі, та припустив, що цей інцидент може негативно вплинути на відносини з Німеччиною.

Водночас у відповіді міграційної служби до ТЦК зазначено, що в їхніх базах відсутні дані про припинення громадянства, а чоловік вважається громадянином України на підставі виданого 2013 року паспорта. Нардеп розкритикував такі дії військкомату, назвавши їх безпідставними та шкідливими для міжнародного іміджу країни.

Чернівецький обласний ТЦК та СП заперечив порушення, заявивши, що за даними реєстрів чоловік є громадянином України, правом на відстрочку не скористався та був визнаний ВЛК придатним до служби. Вони наголосили, що довідки про припинення громадянства під час призову він не надавав, а військовослужбовці діяли чітко в межах чинного законодавства.

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