Чоловіка затримали на блокпосту та дали повістку: як йому вдалось уникнути мобілізації

На суді чоловік розкаявся через ухилення від мобілізації.

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте він ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік у березні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку для відправлення на військову службу, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що його "затримали на блокпосту та дали повістку".

"На виклик по повістці він не зміг з`явитися у зв`язку із хворобою матері, яку завезли в лікарню. Крім цього пояснив, що не наполягав на видачі йому повістки для явки до РТЦК та СП по місцю його реєстрації, тобто в м. Мукачево. При цьому, зазначив, що для встановлення догляду за матір`ю він не зміг зібрати всі необхідні документи", - йдеться у вироку суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Закарпаття винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, засуджений в Україні отримав повістку та вдруге відмовився від мобілізації.

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