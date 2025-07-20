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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд закордон, але не всім: кого це стосуватиметься

Нардеп уточнив, що законопроєкт стосується лише для студентів денної форми навчання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд закордон, але стосуватиметься це лише студентів

Про це у коментарі «Київ 24» розповів Олександр Федієнко, народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член комітету Верховної Рад з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Нардеп пояснив, що законопроєкт стосується винятково студентів, які навчаються або планують вступити на денну форму навчання.

«Зараз ми маємо яку ситуацію: 17-річні юнаки виїжджають і після повноліття уже не повертаються. Але вони хочуть повертатися хоча б на літні канікули. І ми повинні дати таким юнаками право повертатися хоча б на літні канікули. Можливо, згодом вони вирішать залишитися в Україні. Це їхнє право», — наголосив він.

Водночас, Федієнко уточнив, що законопроєкт стосується лише для абітурієнтів, які будуть вступати до вищих навчальних закладів на денну форм навчання, або які з 2025 вже вступили на денну форму.

«Тільки навчання. Інших варіантів нема і не передбачається», — додав він.

Варто зауважити, що цей законопроєкт навіть не розглядався у профільному комітеті і поки незрозуміло, чи підтримають його у парламенті.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у Раді обговорюють можливість дозволити чоловікам 18-24 років виїздити за кордон.

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