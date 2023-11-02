Чоловікам це подобається: ЗМІ з’ясували, як університети заробляють на ухилянтах

Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що українські заклади вищої освіти (ЗВО) продовжують масово використовувати для уникнення мобілізації. Якщо торік можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися близько 85 тисяч чоловіків призовного віку, то цього року йдеться уже приблизно про 110 тисяч.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Причини зростання кількості “дорослих” студентів

Проаналізовані виданням відкриті дані свідчать, що частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання 2023 року зросла загалом до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Найразючіше зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ і 40+.

Фото: NGL.media

Причини такого гендерного й вікового дисбалансу очевидні — як і торік, статус студента гарантує відстрочку від мобілізації в період воєнного стану. Попри те, що середня вартість року навчання в українських ЗВО зросла до 23,7 тис. грн, умови вступу на контракт залишилися спрощеними — на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа.

Є ще одна причина — додатковий дохід освітніх закладів. Виходячи з середньої вартості навчання і кількості вступників, цьогоріч українські ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку. Торік такий додатковий дохід становив 1,7 млрд грн.

В уряді не бачать проблеми

Абсолютним лідером став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів.

Фото: NGL.media

В уряді не бачать жодної проблеми в тому, що університети практично безконтрольно збільшують кількість контрактників, єдиною умовою для вступу яких є лише готовність платити.

Певні обмеження у кількості студентів-платників все ж існують, але в довоєнний період навіть найпопулярніші університети використовували не більше 20% своєї квоти. Тому різке зростання контрактників 2022-2023 рр. загалом вписується у закладені понад 15 років тому нормативи, хоча не можна виключити, що окремі ЗВО вже перевищили їх.

Фото: NGL.media

Як зупинити зловживання

Щоб унеможливити зловживання, достатньо було б просто зменшити наявні квоти на платну форму навчання до прийнятних розмірів, а також запровадити для контрактників бодай мінімальний відбір через тестування чи іспити. Проте від квітня 2023 року, коли став зрозумілим масовий характер використання вищої освіти з метою уникнення мобілізації, Міністерство освіти так нічого і не зробило.

Натомість з’явилися ініціативи від політиків, які не могли не звернути уваги на цю ситуацію. Наразі у Верховній Раді зареєстровані чотири законопроєкти, проте всі вони пропонують боротися з проблемою шляхом обмеження прав самих потенційних студентів — попри те, що і в мирні часи до університетів щороку вступали кілька тисяч українців “нестудентського віку”.

Тепер їм це можуть заборонити. Наприклад, найобговорюваніший законопроєкт депутатів Федора Веніславського та Мар’яни Безуглої від “Слуги народу” передбачає скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто вирішив отримати додаткову освіту у 30 років і старше. Цей законопроєкт внесений до парламенту ще 5 вересня, але наразі залишається без руху — можливо, тому, що отримав негативні відгуки головного науково-експертного управління і комітету з євроінтеграції.

Претензії до законопроєктів

Основна претензія до законопроєкту Веніславського-Безуглої — дискримінація за віком. У разі ухвалення під його дію можуть підпасти десятки тисяч чоловіків. Як свідчить аналіз NGL.media, загалом цьогоріч до ЗВО на платне денне навчання вступило 71 тисяча чоловіків віком понад 30 років, зокрема майже 23 тисячі з них пішли на нижчий чи той самий освітній рівень, який уже мали.

Альтернативні законопроєкти (1, 2, 3) не кращі — уникаючи вікової дискримінації, вони загалом обмежують право на здобуття другої освіти того ж чи нижчого рівня або ж просто пропонують безкоштовну освіту за умови, якщо студент-контрактник добровільно погодиться на мобілізацію.

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