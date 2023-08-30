Чоловікам-переселенцям загрожують штрафи від військкоматів: адвокатка назвала причини і суму

Дізнайтеся, чому переселенцям-чоловікам треба ставати на військовий облік після переїзду на нове місце і що їм загрожує, якщо цього не зробити.

Переселенці вимушено змінюють місце проживання через війну. Вони зобов’язані повідомляти про це територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (колишні військкомати) в період мобілізації. Тільки після цього можуть звертатись до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

За її словами, переселенець має відразу після переїзду стати на облік до військкомату за своїм фізичним місцем перебування.

“Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, то варто зробити саме у такій послідовності: спершу військкомат, потім центр соціального захисту. Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання”, — зазначила адвокатка.

Вона зауважила, що в такій ситуації встановлено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Треба врахувати, що суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на власний розсуд.

Однак не варто говорити, що у військкоматів зараз є доступ до реєстру вимушених переселенців, реєстру актів цивільного стану. Такі дані працівники ТЦК зараз дізнаються, переважно коли пишуть окремі запити до відповідних структур, каже Катерина Аніщенко.

“Зараз часто кажуть про те, що ці повноваження військкоматів будуть розширені. Але на цей час військкомат може зробити окремий запит до центру наданні адміністративних послуг щодо конкретної особи, чи стала вона на облік. Але говорити про те, що це роблять стабільно раз на тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей — однозначно ні, такого немає”, — коментує фахівчиня.

З іншого боку, їй відомі випадки, коли люди приїздили у певний район як вимушені переселенці, а сусіди чи хтось ще повідомляли військкомат, що там поселилися ВПО.

“Якщо чоловік призовного віку не піде відразу у військкомат, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості і отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф”, — резюмувала адвокатка.

Нагадаємо, відмовлятися від отримання повістки не за місцем прописки не варто. Натомість слід знати про алгоритм дій, який озвучив адвокат Ростислав Кравець.

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