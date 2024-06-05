Чоловікам з подвійним громадянством заборонили виїзд з України — посольство США

Цей вийняток було скасовано з 1 червня.

Українська влада скасувала вийняток, який раніше дозволяв виїжджати за межі країни чоловікам у віці від 18 до 60 років, якщо у них подвійне громадянство.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Повідомляється, що чоловіків з подвійним громадянством більше не випускатимуть за межі країни.

У повідомленні дипломатичного представництва США вказується, що Україна не визнає подвійне громадянство, тому особи, які мають американо-українське громадянство, будуть розглядатись виключно як громадяни України.

Крім того, в посольстві США заявили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї. Цей вийняток було скасовано з 1 червня.

"Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США", - повідомили дипломати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном матимуть простий спосіб оновлення облікових даних в ТЦК.

Крім того, ми раніше інформували, чи існують проблеми з перетином кордону у далекобійників.

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