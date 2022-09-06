"Чоловіки, евакуюйтесь": окупанти в Маріуполі планують провести у вересні "першу хвилю мобілізації"

У мерії Маріуполя закликають місцевих чоловіків мобілізаційного віку евакуюватися і не дати росіянам "перетворити себе на гарматне м'ясо".

У тимчасово окупованому Мангуському районі та в Маріуполі загарбники планують впродовж вересня провести "мобілізацію" серед місцевих жителів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці в Телеграмі.

"Мобілізація. В останній день серпня в Мангуші відбулося засідання гауйляйтерів. Від донецького керівництва надійшла вказівка терміново поновити військовий облік у Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на папір. Це означає, що принаймні на Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація впродовж вересня. За нашими даними, така ж вказівка отримана і щодо Маріуполя, однак виконання відтерміновано на два тижні. Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації", - написав він.

Андрющенко звернувся до чоловіків мобілізаційного віку, як і мешкають на цих територіях, терміново евакуюватися.

"Поки не запроваджено заборону – евакуюйтеся. Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як бойовики "ЛНР" скрутили і примусово "мобілізували" чоловіка в Луганську, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

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