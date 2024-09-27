Чоловіки масово отримують “електронні листи від ТЦК”: у чому річ

Ці повідомлення, найімовірніше, можна асоціювати з російськими угрупованнями.

Чоловіки масово отримують електронні листи від ТЦК. Це фішинг, метою якого є викрадення ваших персональних і банківських даних.

Про це сказав Віктор Жора, ексзаступник голови Держспецзвʼязку, пише “Труха Україна”.

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Як зазначають, у небезпеці перебувають юзери електронної пошти та популярних месенджерів. Виявилося, що жодного розсилання е-запрошень від ТЦК немає, а самі листи відкривати небезпечно.

“Я б радив користувачам, які отримали подібні повідомлення, щонайменше перевіряти їх на наявність шкідливих посилань на таких сервісах, як VirusTotal”, – зауважив Жора.

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