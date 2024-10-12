Чоловіки матимуть три дні, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, інакше – штраф

До кінця року Кабмін планує відправити 900 тисяч повісток.

Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Так, на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Про це пише "Судово-юридична" газета.

Відповідно до Порядку призову належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Отже, змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147 передбачено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.

Втім, у разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо ж протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

По суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

У разі, коли адресат (одержувач) відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

У разі невручення рекомендованого листа з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою у порядку, визначеному цими Правилами, із зазначенням причини невручення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

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