Чоловіки принесли додому знайдений дрон і почали його розбирати: Прокудін повідомив про смертельні наслідки

У Херсонській області в селі Львове, що на Бериславщині, загинули троє місцевих жителів. Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї російський FPV-дрон і почали його розбирати, внаслідок чого здетонував боєприпас.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Олександр Прокудін висловив співчуття рідним і близьким загиблих та закликав бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.

"Відійдіть на безпечну відстань і викликайте рятувальників або поліцію", - нагадав він.

Тим часом росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Так, 16 березня через ворожі обстріли поранень зазнали четверо осіб.

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