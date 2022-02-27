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Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік - голова ЧОВА

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Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік - голова ЧОВА

Associated Press

Чоловіки можуть долучитись до терпідрозділів на західній Україні.

Усі військові адміністрації західної України прийняли консолідоване рішення про те, що військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які привозять свої сім’ї на західну Україну – повинні залишити рідних у безпеці та стати на військовий облік.

Про це під час брифінгу сказав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

Він зазначив, що чоловікам необхідно долучитися до захисту держави у складі підрозділів, які формуються на наших або територіях, звідки вони приїхали.

"Прикарпаття, Буковина та Закарпаття мають, чим потішити туристів, але чоловіки призовного віку сьогодні є не туристами. Вони лише супроводжують рідних у безпечну область. Ваш обов’язок, і ми про це подбаємо, стати на військовий облік і повернутися допомагати народу виганяти окупантів", - заявив Сергій Осачук.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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