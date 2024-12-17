Чоловіки з ІІ та ІІІ групою інвалідності мають пройти повторний огляд: нові правила

Таке зобов’язання стосується тих осіб, кому інвалідність була встановлена до набрання чинності закону — тобто до 1 січня 2025 року.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено другу або третю групу інвалідності зі строком повторного огляду, повинні будуть пройти оцінювання повсякденного функціонування з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Таке зобов’язання стосується тих осіб, кому інвалідність була встановлена до набрання чинності закону — тобто до 1 січня 2025 року.

Як зазначає "Судово-юридична газета", це стосується випадків, коли інвалідність була встановлена до набрання чинності законом про реформу МСЕК (до 1 січня 2025 року), а строк повторного огляду припав на період воєнного стану, але людина не пройшла такий огляд через умови, визначені Кабміном.

Згідно з фінальною редакцією прикінцевих положень законопроєкту про реформу МСЕК, особам, яким інвалідність була встановлена медико-соціальними експертизами, гарантується повне збереження їхнього статусу та соціального захисту на весь період, визначений чинним законодавством України.

Документами, що підтверджують інвалідність для повнолітніх осіб, є:

• виписка або довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, видана до 31 грудня 2024 року за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я;



• витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення інвалідності, оформлений за відповідною формою, затвердженою МОЗ.

Але термін повторного огляду припав на період воєнного стану, коли через визначені Кабміном умови вони не проходили переоцінку у медико-соціальних експертних комісіях.

Інші категорії осіб, окрім тих, для кого проведення оцінювання неможливе, мають пройти цю процедуру до 1 квітня 2026 року. При цьому Кабмін визначатиме причини неможливості проходження повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування під час воєнного чи надзвичайного стану.

Якщо людина не може пройти огляд або оцінювання з поважних причин, перелік яких визначить Кабмін, то ця процедура переноситься на період після завершення воєнного стану, але не пізніше ніж через шість місяців після його скасування чи припинення. Водночас інвалідність і відсоток втрати працездатності продовжуються автоматично до останнього дня шостого місяця після припинення воєнного стану, якщо оцінювання не відбудеться раніше.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК.