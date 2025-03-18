Чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік без ТЦК — Верещук

Йдеться про громадян України віком від 18 до 60 років.

Громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і проходження ВЛК.

Про це повідомила 18 лютого заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

Верещук провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном.

"Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким: громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років)", — повідомила вона.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, але перебувають за кордоном і які подали документи до 25 квітня 2024 року до держпідприємства "Документ", можуть отримувати виготовлені паспорти.

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