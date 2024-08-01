Чоловіки жорстоко побили працівника ТЦК у Ворохті на Прикарпатті: з'явилися нові деталі нападу

Чоловікам, які у липні поточного року у Ворохті на Прикарпатті жорстоко побили співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Слідство встановило, що четворо чоловіків побили військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службових обов’язків. Подія трапилася 4 липня у селищі Ворохта.

"Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий", - сказано у повідомленні.

Наразі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання стосовно них запобіжних заходів, а також щодо оголошення підозри іншим фігурантам.

Нагадаємо, у липні у Ворохті люди вийшли на протест та побили військовослужбовця ТЦК.

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