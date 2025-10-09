Українців автоматично поставлять на облік у ТЦК: адвокатка про зміни для чоловіків 25-60 років

Мобілізація в Україні. / © ТСН.ua

Українців віком від 25 до 60 років ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. Тепер Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть більше даних про військовозобов'язаних.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі “24 Каналу”.

З її слів, відповідно до правил військового обліку чоловіків до 25 років, що перебувають на обліку призовників, після досягнення цього віку протягом 30 днів автоматично (без виклику) знімають з обліку призовників та заносять до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і резервістів. Після цього їм надають військове звання "солдат (матрос) запасу" та вказують другу категорію запасу.

Чоловіки, вік яких 25-60 років, що раніше не перебували на обліку, беруться на нього на підставі даних, отриманих Міноборони через електронний обмін інформацією з демографічного реєстру, системи ДМС, податкових та інших інформаційних баз.

За словами Марини Бекало, після цього їх також вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

“Як наслідок, ТЦК та СП матимуть військово-облікові відомості про всіх військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років, чиї відомості є в реєстрах. Йдеться про прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо”, - пояснила адвокатка.

Вона також пояснила, що ТЦК та СП на підставі наявних даних надалі викликатимуть цих осіб для проходження військово-лікарської комісії. Після цього вирішуватиметься питання призову на військову службу під час мобілізації, якщо їх визнають придатними та якщо вони не мають підстав для відстрочки.

Нагадаємо, Верховна Рада України 9 жовтня дозволила критичним підприємствам бронювати порушників мобілізації. Тепер вони на 45 днів можуть бронювати військовозобов’язаних, у яких немає або ж неналежно оформлені військово-облікові документи. Свої голоси за це рішення віддали 272 народні депутати.