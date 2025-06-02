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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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432
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2 хв

Чоловіків у розшуку хочуть дозволити бронювати — деталі законопроєкту

Верховній Раді пропонують розширити бронювання на чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Чоловіків, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку ТЦК дозволять бронювати на критично важливих підприємствах.

Відповідний законопроєкт № 13335 направили на розгляд профільного комітету ВР. Його зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Також ініціаторами законопроекту виступили голова Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, член цього комітету Федір Веніславський та інші.

Як уточнює «Судово-юридична газета», статтю 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується доповнити новою частиною. Відповідно до неї бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабміном порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких:

  • відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

  • військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку,

  • не уточнив персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 3633-IX,

  • перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу).

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік. Якщо протягом цього терміну працівник не врегулює свій військово-обліковий статус відповідно до чинного законодавства, роботодавець матиме підстави для його звільнення.

Раніше у МОЗ розповіли, що деякі медики можуть втратити бронь від мобілізації.

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