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Чоловіків у розшуку хочуть дозволити бронювати — деталі законопроєкту
Верховній Раді пропонують розширити бронювання на чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку.
Чоловіків, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку ТЦК дозволять бронювати на критично важливих підприємствах.
Відповідний законопроєкт № 13335 направили на розгляд профільного комітету ВР. Його зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Також ініціаторами законопроекту виступили голова Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, член цього комітету Федір Веніславський та інші.
Як уточнює «Судово-юридична газета», статтю 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується доповнити новою частиною. Відповідно до неї бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабміном порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких:
відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,
військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку,
не уточнив персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 3633-IX,
перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу).
Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік. Якщо протягом цього терміну працівник не врегулює свій військово-обліковий статус відповідно до чинного законодавства, роботодавець матиме підстави для його звільнення.
Раніше у МОЗ розповіли, що деякі медики можуть втратити бронь від мобілізації.