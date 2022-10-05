Чоловіків виловлюють просто на вулицях: Федоров про мобілізацію в Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Фодоров каже, що наразі ніхто з мешканців в окупації не застрахований він мобілізації до лав армії РФ.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, чоловіків забирають просто на вулицяї. Їх забирають до комендатури чи так званого військкомату, що створили в Мелітополі.

"Людей опитують, збирають анкетні дані тримають від декількох годин до доби. Після цього людей відпускають. Відпускають, але змущують залишатися постійно на зв'язку, аби була можливість будь-якої миті мобілізуватися.

Федоров розповів, що гауляйтери створили указ, за яким необхідно утворити "добровольчий батальйон" чисельнісю три тисячі осіб. Втім, охочих виявилося надзвичайно мало. Відтак окупанти розмістили оголошення про "добробат" навіть на OLX. За словами мера, до армії забирають хлопців, яким лише виповнилося 18 років.

Як повідомлялося, російські загарбники ускладнили виїзд населення із Запорізької області. На ворожому блок-пості у Василівці росіяни будують кордон - пункт пропуск. Наразі в черзі на виїзд перебуває 1,5 тис. авто - це понад 5 тис. людей.

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