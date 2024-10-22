Чоловікові було 48 років: що відомо про смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Полтавщині 

За фактом смерті чоловіка вже відкрито та розслідується кримінальне провадження.

Стали відомі нові подробиці загадкової смерті чоловіка на пункті попереднього збору військовозобов’язаних на Полтавщині.

Нагадаємо, про цю подію сьогодні, 22 жовтня, повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП. За даними ТЦК, в одному з технічних приміщень було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства.

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, йдеться про чоловіка 1976 року народження (48 років).

"Він був не затриманий, а доставлений в ТЦК. Згодом, коли поліція приїхала на виклик, чоловік був знайдений повішеним", - розповіли нам правоохоронці.

За словами правоохоронців, за фактом смерті чоловіка вже відкрито та розслідується кримінальне провадження.

"В рамках розслідування будуть з’ясовані всі обставини", - уточнили правоохоронці.

Своєю чергою, в ТЦК уточнюють, що на пункт збору чоловік був доставлений через те, що перебував у розшуку.

"Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин торік вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року", – повідомили в ТЦК.

Та додали: "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи".

Нагадаємо, у поліції повідомили, що повішеного військовозобов'язаного знайшли у вбиральні технічні працівники. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про "умисне вбивство".

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