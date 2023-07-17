Чоловікові, який вбив свою сім'ю та скоїв смертельну ДТП, оголошено про підозру

У Харкові чоловікові, який скоїв вбивство своєї сім'ї та смертельну ДТП, оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 16 липня 20-річний чоловік у квартирі на вул. Метробудівників у Харкові вбив свою 10-річну сестру, мати й 71-річного дідуся. Усіх трьох людей він багато разів вдарив ножем. Після цього підозрюваний викликав таксі, вкрав у водія автівку та поїзав, а згодом іще й скоїв смертельну ДТП.

Прокурори клопотатимуть про обрання для зловмисника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві сім'ї затримали патрульні поліцейські. Він був у закривавленому одязі та з ножем. Причиною скоєння вбивств хлопець назвав те, що в нього "вселився Люцифер".