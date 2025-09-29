Чоловіку у спадок дісталася квартира-звалище: що він з неї зробив за місяць

Олександр розпочав ремонт у старій квартирі / © скриншот з відео

Чоловіку у спадок дісталася квартира-звалище, де доживав свої останні дні незрячий дідусь. Житло було у жахливому стані, тож чоловіку, якого звуть Олександр, довелося витратити багато сил, аби винести сміття та розпочати ремонт.

Українець завів окрему сторінку в TikTok, аби розповідати людям про всі етапи трансформації житла. У кожному новому відео він показує, як поступово змінюються кімнати. Що в нього вийшло лише за місяць старань, він розповідає у відео.

«Привіт! Мене звуть Олександр. Я реставрую стару, занедбану квартиру своїми руками. Минув місяць, відколи я почав цей блог. За цей час ми винесли уже гори мотлоху. Залишилась стара шафа з книжками. Я свідомо відклав його на десерт», — розказує він у кадрі.

За його словами, це фінал першого етапу роботи. Щоб перейти до наступного — потрібно розібрати книжки, але чоловік вирішив насамперед створити у квартирі окреме місце, де можна було б зберігати свої речі.

Як просувалося прибирання

«Саме тому я взявся за реставрацію старого столу. Коли стіл «ожив», я перейшов до книжок. Дуже сподівався знайти серед них щось цікаве для себе, але, на жаль, там був суцільний мотлох. Хоча серед всієї купи знайшлась одна книга, яка має справжню цінність», — додав він.

Усю макулатуру чоловік розклав у коробки й підготував їх до вивезення. «Принаймні тут стало легше дихати. Попереду — нові завдання і виклики. Сподіваюся, що все задумане втілиться у реальність», — підсумував автор відео.

Далі господар показав, як складає і вивозить старі меблі, одяг, непотріб та інше сміття, знімає старий паркет, сортує його в мішки, відбиває сокирою зі стін стару штукатурку.

«У якийсь момент ми навіть пожалкували, що взялися за цю ідею», — зазначив він, недооцінивши обсяг роботи, що на нього чекала.

«А хто ж тут жив? Бачу, навіть хліб лежав», — запитав один із підписників. «Спочатку старий чоловік жив з сином, який випивав, потім син помер, а цей чоловік втратив зір і ще декілька років жив там сам», — пояснив автор відео.

